ANP Prinses Viktória opent expositie in Haarlem

HAARLEM - Prinses Viktória de Bourbon de Parme, de echtgenote van prins Jaime, opende vrijdagmiddag in het Frans Hals Museum in Haarlem de tentoonstelling 'Hollandse meesters uit Boedapest - Topstukken uit het Szépmüvészeti Múzeum'. Viktória was door het Frans Hals Museum gevraagd vanwege haar Hongaarse afkomst.

Door ANP - 11-11-2016, 21:11 (Update 11-11-2016, 21:11)

Viktória kreeg eerst een voorbezichtiging van de expositie, in gezelschap van onder anderen de Hongaarse ambassadeur in Nederland András Kocsis. Directeur Ann Demeester van het Frans Hals Museum ontving hen samen met de directeur van het Szépmüvészeti Múzeum, László Baán. Daarna vertrok het gezelschap naar de Nieuwe Kerk voor het officiële programma, waarbij prinses Viktória de openingshandeling verrichtte.

Het Frans Hals-museum profiteert van de ingrijpende verbouwing van het Hongaarse museum. Dat kon daardoor ruim tachtig werken van Hollandse schilders uitlenen. Zo kwamen er twee prachtige portretten van de hand van Frans Hals uit Boedapest. De tentoonstelling laat tot 13 februari Haarlemse meesters zien naast bekende Hollandse en Vlaamse schilders, zoals Hendrick Avercamp, Jan Lievens en Anthony van Dyck.