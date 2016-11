Harry kondigt Invictus Games 2018 aan

ANP Harry kondigt Invictus Games 2018 aan

LONDEN - De Britse prins Harry heeft zaterdagochtend bekendgemaakt waar de Invictus Games van 2018 worden gehouden. In een video op Twitter zegt de roodharige prins dat gewonde oorlogsveteranen zich over twee jaar zullen verzamelen in de Australische stad Sydney.

Door ANP - 12-11-2016, 9:51 (Update 12-11-2016, 9:51)

In het filmpje legt Harry uit waarom de keuze is gevallen op Sydney. ''We hadden drie criteria. Ten eerste moest het een iconische stad zijn, bekend over de hele wereld. Ten tweede moest het een stad zijn met een trotse militaire achtergrond die deelnemers van over de hele wereld met open armen zou verwelkomen. En tot slot wilden we ergens naartoe waar ze helemaal gek zijn van sport en achter onze deelnemers zouden staan. Het was eigenlijk een hele makkelijke beslissing.''

Aan het einde van de video wordt Harry gebeld door de Australische popzangeres Kylie Minogue. De kleinzoon van koningin Elizabeth vraagt of de 'Aussies' hun uiterste best gaan doen. Waarop ze zegt dat ze erg enthousiast is dat de Invictus Games in haar thuisland worden georganiseerd en dat het gegarandeerd is dat de Australiërs hun beste beentje voor gaan zetten.

Toronto

De vierde editie van de Invictus Games vindt plaats van 18 tot en met 29 oktober. Maar voor het zover is, beleeft het sportevenement zijn derde editie volgend jaar in Canada. In Toronto meten veteranen zich op sportief gebied van 24 tot en met 30 september. Aan de tweede editie in Orlando in de Amerikaanse staat Florida deden afgelopen mei ruim vijfhonderd atleten uit vijftien verschillende landen mee.

Harry is beschermheer van het Invictus Games Fonds. Als veteraan heeft hij met eigen ogen gezien wat oorlog doet met soldaten. Om gewonde en/of zieke mannen en vrouwen uit het leger een hart onder de riem te steken, bedacht de prins de Invictus Games. De eerste editie in Londen in 2014 was een groot succes.