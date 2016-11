Prins Harry kijkt rugby met prinses Charlène

LONDEN - Prins Harry was zaterdag aanwezig bij de rugbywedstrijd tussen Engeland en Zuid-Afrika. Het duel werd gespeeld in het beroemde rugbystadion Twickingham in de buurt van Londen. Prinses Charlène van Monaco vergezelde de prins.

Door ANP - 12-11-2016, 17:01 (Update 12-11-2016, 17:01)

Harry was voorafgaande aan de wedstrijd aanwezig bij een kranslegging bij een speciaal monument voor gesneuvelde soldaten uit de Eerste Wereldoorlog. De Engelse rugbybond heeft het zogeheten Rose and Poppy Gates gefinancierd. De prins legde zelf ook een krans.

Dat Charlène bij de wedstrijd was, is niet zo verwonderlijk. Ze is immers in Zuid-Afrika geboren. Harry is beschermheer van de Engelse rugbybond.