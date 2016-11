Belgisch koningshuis blij met succes bokser

ZWEVEZELE - Het Belgisch koningshuis heeft de Delfine Persoon gefeliciteerd met haar wereldtitel in het lichtgewicht. De felicitatie op Twitter was zowel in het Frans als in het Nederlands.

Door ANP - 12-11-2016, 17:22 (Update 12-11-2016, 17:22)

Persoon was al wereldkampioen. In Zwevezele verdedigde ze haar titel tegen de Argentijnse Ruth Stephanie Aquino. Het gevecht duurde nog geen twee minuten. Aquino ging aan het eind van de ereste ronde onderuit en bleef tien tellen liggen. Later bleek dat de Argentijnse niet eens was geraakt door Persoon. Aquino werd daarop gediskwalificeerd tot woede van het publiek.