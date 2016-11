Beatrix naar Balletgala in Amsterdam

AMSTERDAM - Prinses Beatrix is maandagavond aanwezig bij de negentiende editie van het Balletgala van Stichting Dansersfonds '79. Het gala vindt plaats in het DeLaMar Theater in Amsterdam.

14-11-2016

Tijdens de voorstelling maken acht Nederlandse dansgezelschappen hun opwachting, waaronder Het Nationale Ballet, Nederlands Dans Theater, Introdans en Scapino Ballet Rotterdam. Op het programma staan werken van choreografen als Hans van Manen, Marco Goecke, Mauro Bigonzetti en Ed Wubbe. Tot de vele dansers die op het gala optreden, behoren stersolistes Igone de Jongh en Anna Tsygankova. Speciale aandacht is er voor Keso Dekker, die als decor- en kostuumontwerper al ruim 35 jaar betrokken is bij de Nederlandse- en internationale dans.

Stichting Dansersfonds ’79 werd in 1979 opgericht met het doel dansers die om leeftijdsredenen of vanwege hardnekkige blessures hun danscarrière moeten beëindigen, financieel te ondersteunen. Ook wordt jong talent een duwtje in de rug gegeven door middel van een studiebeurs of geldprijs. Eén van de middelen om fondsen te werven is het jaarlijkse Balletgala.