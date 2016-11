Frederik en Mary vieren koperen huwelijk

ANP Frederik en Mary vieren koperen huwelijk

KOPENHAGEN - De Deense kroonprins Frederik en zijn vrouw kroonprinses Mary vieren maandag hun koperen huwelijksfeest. Het paar trouwde precies 12,5 jaar geleden.

Door ANP - 14-11-2016, 14:15 (Update 14-11-2016, 14:15)

Frederik en de Australische Mary leerden elkaar in 2000 kennen tijdens de Olympische Spelen in Sydney. Bijna vier jaar later, op 14 mei 2004, trouwden de twee in de Domkerk van Kopenhagen met aansluitend een groot feest in het slot van Fredensborg. Frederik en Mary hebben vier kinderen: de elfjarige prins Christian, de negenjarige prinses Isabella en de tweeling prins Vincent en prinses Josephine van vijf.

Ter gelegenheid van de feestelijkheden deelde het Deense hof vorige maand al aantal nieuwe foto's van het gezin en de kinderen. Ook sieren Frederik en Mary een postzegel in Groenland waarvoor het gezin zich traditioneel in Groenlandse kledij hees.

Het feest wordt volgens Deense media in besloten kring gevierd. Kroonprinses Mary liet eerder deze week weten ernaar uit te kijken. "Ik denk dat het een prachtige ceremonie wordt waarin we de liefde vieren", zo zei ze tegen Billed Bladet.