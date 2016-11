Thais festival versoberd na dood Bhumibol

BANGKOK - Normaal gesproken betekent Loi Krathong groot feest in Thailand, maar dit jaar wordt het festival veel soberder gevierd. Het land rouwt nog steeds om koning Bhumibol Adulyadej, die op 13 oktober stierf.

Door ANP - 14-11-2016, 20:22 (Update 14-11-2016, 20:22)

“We hebben gevraagd om een sobere viering omdat het een gevoelige tijd is voor het land”, liet een lokale bestuurder in Bangkok weten aan Reuters. “Er is gevraagd geen vuurwerk af te steken.”

Na de dood van Bhumibol, die ruim zeventig jaar op de troon zat en daarmee de langstzittende monarch ter wereld was, werd een jaar van nationale rouw afgekondigd. Bhumibol genoot groot respect van de Thai en werd vereerd als halfgod.

Met Long Krathong vieren de Thai het einde van het regenseizoen. Mensen gaan naar de oevers van vijvers, kanalen, meren, rivieren en de zee om hun kratong, een drijvend bakje met een kaars, naar het water te brengen. Long Krathong is na het Thaise nieuwjaar het populairste festival van het land.