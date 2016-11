Mode-expositie gewijd aan stijl prinses Diana

ANP Mode-expositie gewijd aan stijl prinses Diana

LONDEN - Kensington Palace wijdt in 2017 een tentoonstelling aan de stijl van prinses Diana. Het is volgend jaar twintig jaar geleden dat de moeder van prins William en prins Harry overleed.

Door ANP - 15-11-2016, 13:06 (Update 15-11-2016, 13:06)

De nieuwe tentoonstelling laat de evolutie zien van Diana's kledingkeuze. Ze droeg tijdens haar eerste publieke optredens ingetogen outfits, waarna ze een stijl ontwikkelde die volgens de samenstellers van de tentoonstelling meer glamour, elegantie en vertrouwen uitstraalde.

Een van de jurken die op de tentoonstelling is te zien, is de avondjapon van Victor Edelstein die Diana in 1985 droeg tijdens een diner in het Witte Huis in Washington. In deze jurk danste ze met John Travolta. Het is nog steeds het meest waardevolle stuk uit Diana’s garderobe. De fluwelen jurk werd in 2013 geveild voor 240.000 pond, omgerekend 298.000 euro.

De expositie Diana: Her Fashion Story opent op 24 februari de deuren.