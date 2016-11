Koning van Cambodja geniet van Water Festival

PHNOM PENH - Koning Norodom Sihamoni van Cambodja woonde dinsdag het jaarlijkse Water Festival bij. Koning Norodom begroette roeiers op de rivier Tonlé Sap, tegenover het Koninklijk Paleis in de hoofdstad Phnom Penh.

Door ANP - 15-11-2016, 15:08 (Update 15-11-2016, 15:08)

Het jaarlijkse Water Festival begon zondag. De koning woonde dinsdag de slotdag bij. Het festival is een sportevenement dat ieder jaar in oktober of in november plaatsvindt. Onderdeel van het festival is de bootrace. Teams uit verschillende provincies en dorpen nemen het tegen elkaar op.

Er deden dit jaar 259 boten aan mee uit verschillende Cambodjaanse provincies. De bootrace dateert uit de oudheid en laat de kracht zien van de Khmers tijdens het Khmer-keizerrijk.