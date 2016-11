Koning ontvangt president Europees Hof

DEN HAAG - Koning Willem-Alexander krijgt vrijdag bezoek op Paleis Noordeinde. Hij ontvangt dan de president van het Europees Hof voor de Rechten van de Mens, Guido Raimondi. Dat heeft de Rijksvoorlichtingsdienst dinsdag bekendgemaakt.

De Italiaanse Raimondi, sinds vorig jaar het hoofd van het Europese gerechtshof, heeft vrijdag nog meer afspraken in zijn agenda. Naast zijn audiëntie bij de koning brengt hij een bezoek aan de Hoge Raad en neemt hij in Nijmegen de Vrede van Nijmegen Penning in ontvangst voor de bijdrage die het hof levert aan de ontwikkeling en positie van Europa.