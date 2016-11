David Attenborough roemt koningin Elizabeth

ANP David Attenborough roemt koningin Elizabeth

LONDEN - Sir David Attenborough heeft de Britse koningin Elizabeth dinsdagavond bedankt voor haar nog steeds tomeloze inzet voor de wereld en de natuur. Dat deed de bekende Britse televisiemaker in zijn speech tijdens een receptie op Buckingham Palace ter gelegenheid van Elizabeths bosproject Commonwealth Canopy.

Door ANP - 15-11-2016, 22:11 (Update 15-11-2016, 22:11)

"We hebben geluk dat je nog altijd denkt aan de toekomst en hoe je de wereld beter kan maken", zei Attenborough. "Ik ben de koningin enorm dankbaar voor het tonen van groot leiderschap door haar naam te verbinden aan dit project."

Het Britse hof plaatste dinsdagavond een foto van Attenborough en Elizabeth op de receptie. Daarop is te zien dat de twee het prima met elkaar kunnen vinden. Het is niet de eerste keer dat de negentigjarige Attenborough zich persoonlijk richt tot de koningin. Eerder dit jaar sprak hij ook tijdens een speciale dienst in St. Paul's Cathedral in Londen ter gelegenheid van de negentigste verjaardag van de koningin.

Het Commonwealth Canopy-project werd vorig jaar gelanceerd door Elizabeth. Ze hoopt dat alle 52 Gemenebest-landen, waar ze het hoofd van is, bosgebieden aanmerken als beschermd gebied. Inmiddels doen twintig landen mee en zijn nog eens tien andere bezig met voorbereidingen daartoe.