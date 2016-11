Filip naar Amsterdam, Eindhoven en Heeze

ANP Filip naar Amsterdam, Eindhoven en Heeze

DEN HAAG - Koning Filip stopt tijdens zijn staatsbezoek aan Nederland in Amsterdam, Noordwijk, Den Haag, Eindhoven en Heeze. De Belgische koning brengt van maandag 28 tot en met woensdag 30 november met zijn vrouw Mathilde een bezoek aan ons land.

Door ANP - 16-11-2016, 12:17 (Update 16-11-2016, 12:17)

Filip en Mathilde worden op de Dam in Amsterdam officieel welkom geheten door koning Willem-Alexander en koningin Máxima. De Belgische koning inspecteert de erewacht en legt een krans bij het Nationaal Monument. In aanwezigheid van beide koningsparen wordt een verdrag ondertekend voor de aanpassing van de grens tussen de gemeenten Eijsden-Margraten en Maastricht en de Belgische stad Wezet.

Maandagmiddag bezoeken de koningsparen het Vlaams Cultuurhuis de Brakke Grond en gaan Filip en Willem-Alexander naar de Euronext Amsterdam voor de slotconclusies van de Belgian-Dutch Innovative Entrepreneurs & Finance Conference. Mathilde en Máxima sluiten aan bij een symposium over verstedelijking. De eerste dag van het staatsbezoek wordt afgesloten met een staatsbanket in het Koninklijk Paleis Amsterdam.

Cobra Museum

Filip begint zijn tweede dag in Nederland bij ruimtevaartorganisatie ESA/ESTEC in Noordwijk. Vervolgens spreekt hij in Den Haag met de Kamervoorzitters en de voorzitters van de commissies Europese Zaken. Aansluitend gaat Filip op bezoek bij minister-president Mark Rutte. Mathilde, Willem-Alexander en Máxima sluiten aan voor een lunch in de Ridderzaal.

Dinsdagmiddag trekken de koningen weer samen op. Filip en Willem-Alexander wonen een CEO-rondetafelbijeenkomst bij. De Belgische koning bezoekt ook de Nederlands-Vlaamse Accreditatieorganisatie. Mathilde en Máxima gaan naar het Cobra Museum in Amstelveen. ’s Avonds biedt het Belgisch koningspaar een concert aan in Muziekgebouw aan ’t IJ. Onder meer het Nationaal Orkest van België en Ozark Henry treden op.

Centraal Station

Op de laatste dag van het staatsbezoek is Filip in Eindhoven, waar hij op de High Tech Campus seminars bijwoont. De koninginnen pakken de trein naar Utrecht, waar ze het nieuwe Centraal Station en het stationsgebied bekijken. Mathilde gaat vervolgens ook naar de High Tech Campus Eindhoven en opent in Veghel een inspiratielab voor de foodservicebranche.

Het staatsbezoek wordt woensdag afgesloten in Noord-Brabant. Bij Kasteel Heeze neemt minister Schultz van Haegen (Infrastructuur) namens de Nederlandse regering officieel afscheid van de Belgische koning en koningin.