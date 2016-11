Prins William trekt bekijks in Hanoi

ANP Prins William trekt bekijks in Hanoi

HANOI - Prins William maakte woensdag een wandelingetje door Hanoi en trok aardig wat bekijks. De Britse prins is voor het eerst in Vietnam, waar hij een internationale conferentie over de bescherming van dieren in het wild bijwoont.

Door ANP - 16-11-2016, 14:56 (Update 16-11-2016, 14:56)

William greep zijn verblijf in Hanoi aan om een kijkje te nemen in het centrum van de stad. In het oude gedeelte van de Vietnamese hoofdstad trof de hertog van Cambridge beoefenaars van traditionele geneeskunst. Zij vertelden hem hoe ze proberen de vraag naar bijvoorbeeld hoorns van neushoorns terug te dringen.

Vervolgens liep William naar een school, waar hij met de leerlingen sprak over het beschermen van neushoorns. Na het gesprekje trapte de prins een balletje met een paar scholieren. Tijdens zijn wandeling van en naar de school trok William veel bekijks. Veel Vietnamezen stonden langs de kant van de weg om een glimp op te vangen van de hertog.