Máxima krijgt inzicht in staat van mkb

VOORSCHOTEN - Koningin Máxima is vrijdag op de Dag van de Ondernemer aanwezig bij de presentatie van het Jaarbericht 2016 van het Nederlands Comité voor Ondernemerschap en Financiering in Voorschoten. Daar wordt ze op de hoogte gebracht van de laatste ontwikkelingen in het midden- en kleinbedrijf.

Door ANP - 16-11-2016, 16:40 (Update 16-11-2016, 16:40)

Máxima is aanwezig in haar hoedanigheid als lid van het comité. Het jaarbericht geeft inzicht in de uitdagingen waar ondernemers voor staan. Het centrale thema is de vraag wat er nodig is om een succesvolle ondernemer te worden en te blijven in een omgeving die snel verandert.

Het jaarbericht vloeit voort uit het in 2015 gelanceerde initiatief van het comité, de Staat van het MKB. Doel is om op structurele basis inzicht te krijgen in de stand van zaken van het midden- en kleinbedrijf in Nederland.