ANP Nieuwjaarsspeech Margrethe weer uit Christian

KOPENHAGEN - De Deense koningin Margrethe houdt haar nieuwjaarstoespraak dit jaar weer vanuit haar eigen woonpaleis Christian IX. Dat heeft het hof woensdag bekendgemaakt.

Door ANP - 16-11-2016, 17:10 (Update 16-11-2016, 17:10)

De afgelopen twee jaar moest Margrethe uitwijken naar Fredensborg Slot vanwege renovatiewerkzaamheden. Zo werd het dak van het Christian IX-paleis, dat deel uitmaakt van het Amalienborg, aangepakt. Sommige delen waren rot of beschimmeld en ook de brandveiligheid was niet in orde.

De nieuwjaarsspeech wordt zoals elk jaar op 31 december live uitgezonden op televisie, radio en internet.