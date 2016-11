Victoria en Daniel ontmoeten Stephen Hawking

STOCKHOLM - De Zweedse kroonprinses Victoria en haar man prins Daniel hebben eerder dit jaar een ontmoeting gehad met de beroemde Britse natuurkundige Stephen Hawking. De drie troffen elkaar in Cambridge, maakte het Zweedse hof donderdag bekend.

Met Hawking spraken Victoria en Daniel over het gebrek aan lichamelijke activiteit, dat is uitgegroeid tot een enorm gezondheidsprobleem. Naar aanleiding van het gesprek met de kroonprinses en prins besloot Hawking zich bezig te gaan houden met het onderwerp, meldt het Zweedse hof op Instagram bij een foto van de ontmoeting.

Hawking nam een filmpje op voor Gen Pep, een non-profit organisatie die zich op initiatief van Victoria en Daniel inzet voor een betere gezondheid van Zweedse jongeren. “Te veel mensen overlijden als gevolg van complicaties vanwege overgewicht en obesitas”, zegt de natuurkundige.

“We eten te veel en bewegen te weinig. Gelukkig is de oplossing simpel: meer lichamelijke activiteit en een ander dieet. Het is geen ‘rocket science’.” De briljante wetenschapper sluit de video af met de boodschap dat hij er met zijn verstand niet bij kan hoe zitten een enorm gezondheidsprobleem is geworden.