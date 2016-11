Koningin Máxima op werkbezoek in Barneveld

BARNEVELD - Koningin Máxima heeft donderdagochtend een werkbezoek gebracht aan Welzijn Barneveld. De koningin werd bijgepraat over het maatjesproject Trots & Toekomst van de organisatie.

Door ANP - 17-11-2016, 14:36 (Update 17-11-2016, 14:36)

Trots & Toekomst koppelt jongeren vanaf dertien jaar aan een maatje, een mentor die coacht, luistert en helpt belemmeringen weg te halen. Het project wordt ondersteund door het Oranje Fonds, waarvan Willem-Alexander en Máxima beschermpaar zijn.

De koningin sprak met vrijwilligers en jongeren die deelnemen aan Trots & Toekomst. Ook ontmoette zij betrokkenen van Welzijn Barneveld en werd ze geïnformeerd over de organisatie en het belang van maatjesprojecten.

De organisatie was vereerd met het werkbezoek van Máxima. “Heel bijzonder dat we haar hier in Barneveld mochten ontvangen, dat is voor ons een hele eer”, zei directeur Ellen Alders tegen de Barneveldse krant.