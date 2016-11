'Brits koningshuis moet activist helpen'

NEW YORK - Het Britse koningshuis heeft de morele plicht om een Bahreinse activist te hulp te schieten, vindt Human Rights Watch (HRW). Ebrahim Sharif wordt beschuldigd van 'het aanzetten tot haat jegens de regering', omdat hij zich kritisch uitliet over een bezoek dat prins Charles vorige week bracht aan de Golfstaat. Hij riskeert een celstraf van drie jaar.

Door ANP - 18-11-2016, 8:47 (Update 18-11-2016, 8:47)

De man zat tussen 2011 en 2015 ook al gevangen, omdat hij had opgeroepen tot meer democratie en afschaffing van de monarchie. Het bezoek van de Britse kroonprins aan Bahrein had hij afgeschilderd als 'witwassen' van de mensenrechtensituatie in het land. Twee dagen na verschijning van een artikel waarin hij de kritische uitspraken deed, werd Sharif door de politie verhoord. Daarna mocht hij gaan, maar hij is nog wel verdachte.

''Het praalvertoon van een koninklijk bezoek zou niet gevolgd moeten worden door de arrestatie van vreedzame critici'', vindt HRW. Inmiddels heeft het Britse ministerie van Buitenlandse Zaken laten weten de 'zorgen over de kwestie' aan te kaarten bij de autoriteiten in Bahrein. De mensenrechtenorganisatie vindt dat te mager en wil dat het koningshuis zich uitspreekt.