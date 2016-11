Koninklijk Huis zoekt telefonist met humor

DEN HAAG - Koning Willem-Alexander is op zoek naar een telefonist voor de telefooncentrale. Een vacature hiervoor afkomstig van de Dienst Koninklijk Huis verscheen online. Opmerkelijk is dat het Koninklijk Huis graag iemand met humor in dienst neemt.

Door ANP - 18-11-2016, 10:21 (Update 18-11-2016, 10:21)

De telefonist 'draagt zorg voor een correct en afgeschermd telefoonverkeer en verricht overige (administratieve) werkzaamheden', is te lezen in de advertentie. De werkplek is in Den Haag en kandidaten moeten bereid zijn te werken in de avonden, nachten, weekenden en op feestdagen.

Het gaat om een functie van 25 uur per week. Het salaris is afhankelijk van opleiding en ervaring, maar bedraagt maximaal 2.642,39 euro bruto (op basis van een werkweek van 36 uur). Naast de overige standaard vereisten over opleidingsniveau, staat in de profielschets dat 'gevoel voor verhoudingen, discretie en humor' belangrijk zijn.

Geïnteresseerden hebben nog tot 23 november de tijd om te reageren. Sollicitanten worden onderworpen aan een veiligheidsonderzoek.