Koning ontvangt president mensenrechtenhof

DEN HAAG - Koning Willem-Alexander heeft vrijdagmiddag bezoek gehad van Guido Raimondi. Hij verwelkomde de president van het Europees Hof voor de Rechten van de Mens in Paleis Noordeinde.

Door ANP - 18-11-2016, 13:51 (Update 18-11-2016, 13:51)

Naast een bezoek aan het Haagse werkpaleis van de koning, gaat Raimondi ook nog langs bij de Hoge Raad in de hofstad. Daarnaast neemt hij vrijdag in Nijmegen de Vrede van Nijmegen Penning in ontvangst. Deze is toegekend aan het mensenrechtenhof om de bijdrage die het Hof levert aan de ontwikkeling en positie van Europa.

''Als hof werken wij vaak op de achtergrond. Goed om te zien dat ons werk gewaardeerd wordt. We zijn er trots op deze prestigieuze prijs in ontvangst te mogen nemen'', zei Raimondi eerder over de toekenning.