Spaans koningspaar viert tv-jubileum

MADRID - Het Spaanse koningspaar heeft vrijdag een delegatie van de Spaanse publieke omroep TVE ontvangen op het Zarzuela Paleis in Madrid. Koning Felipe en koningin Letizia poseerden onder meer voor een groepsfoto.

Door ANP - 18-11-2016, 14:38 (Update 18-11-2016, 14:38)

De Spaanse publieke omroep viert dit jaar het zestigjarig jubileum. Na een testperiode begon Televisión Española op 28 oktober 1956 met reguliere televisie-uitzendingen. De eerste tv-uitzending in Spanje had slechts een bereik van zestig kilometer. Slechts zeshonderd televisietoestellen in de omgeving van Madrid konden het signaal oppikken. Gaandeweg breidde het tv-netwerk zich uit over het hele land. In de eerste helft van de jaren zestig was TVE in alle Spaanse provincies te ontvangen. In 1964 had Spanje een miljoen tv-toestellen.

Vooral voor Letizia zal het een speciaal bezoek zijn geweest. De Spaanse koningin en oud-journalist was vroeger zelf werkzaam voor de omroep. In 2000 kwam ze daar in dienst en presenteerde ze verschillende nieuwsprogramma's. Een paar maanden voor haar verloving met Felipe, werd ze in augustus 2003 zelf nieuwslezeres bij het avondjournaal. Dat is het best bekeken programma van Spanje.

De Spaanse publieke omroep viert het zestigjarig jubileum uitgebreid met diverse activiteiten, waaronder een gala dat in december wordt uitgezonden.