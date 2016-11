Prince Harry begint bezoek aan Caraïben

ST. JOHN'S - De Britse prins Harry is aangekomen op Antigua, in de Caraïben. Het eiland is de eerste stop van zijn bezoek de komende twee weken aan diverse landen in de regio.

Door ANP - 21-11-2016, 7:03 (Update 21-11-2016, 7:03)

De 32-jarige Harry, die op 8 november bekend maakte een relatie te hebben met de Amerikaanse actrice Meghan Markle, werd op de luchthaven van de hoofdstad St. John's door soldaten verwelkomd. Een woordvoerder van de prins liet weten dat Harry veel zin heeft in het bezoek. "Prins Harry heeft goede herinneringen aan zijn laatste bezoek in 2012 en de warmte, vriendelijkheid en gevoel voor plezier dat bij deze regio hoort", aldus de zegsman.

De prins is namens zijn oma, Koningin Elizabeth II, afgereisd naar Antigua en Barbuda om de 35 jaar onafhankelijkheid van de eilanden te vieren. Later bezoekt Harry ook Barbados, wat zijn 50e jaar van onafhankelijkheid viert. De Caraïbische eilanden en Guyana maken nog wel deel uit van het zogeheten Gemenebest, een samenwerkingsverband tussen het Verenigd Koninkrijk en zijn voormalige koloniën.

Harry bezoekt in de verschillende landen diverse sociale en culturele projecten en ontmoet jonge, aanstaande leiders uit de landen. Ook krijgen projecten die de zorg voor- en bescherming van het milieu dienen zijn aandacht.