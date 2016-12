Akihito bedankt volk voor luisterend oor

TOKIO - Keizer Akihito heeft op zijn verjaardag de Japanners bedankt voor de reacties op zijn videoboodschap. Akihito, die vrijdag 83 jaar werd, zei blij te zijn dat Japan nadenkt over zijn toekomst.

“Ik ben ontzettend dankbaar dat veel mensen mijn boodschap in acht hebben genomen”, sprak Akihito volgens persbureau Kyodo. In een zeldzame videoboodschap zei hij te vrezen dat hij vanwege zijn hoge leeftijd niet meer alle keizerlijke taken uit kan voeren. In opdracht van premier Shinzo Abe denkt een commissie na over het eventueel aftreden van Akihito, waarvoor een wetswijziging nodig is.

De jarige keizer blikte terug op het afgelopen jaar. Hij stond stil bij het overlijden van zijn oom, prins Mikasa. “De prins had de Tweede Wereldoorlog uit eerste hand meegemaakt en het betekende veel voor mij om het met hem over zijn ervaringen te hebben”, zei Akihito over Mikasa, die in oktober op honderdjarige leeftijd stierf.

Balkon

Akihito sprak ook over de Thaise koning Bhumibol Adulyadej, die eveneens in oktober overleed. “Ik koester warme herinneringen aan de vele gelegenheden waarbij we de afgelopen jaren onze vriendschap hebben kunnen versterken.” De keizer noemde de reis die hij en zijn vrouw Michiko in 2006 maakten naar Thailand, ter gelegenheid van Bhumibols diamanten regeringsjubileum, als voorbeeld.

Akihito, die traditiegetrouw op zijn verjaardag op het balkon van het paleis verscheen, haalde ook de binnenlandse bezoeken die hij bracht aan. Zo vertelde hij dat zijn bezoek aan Fukushima, dat vijf jaar geleden zwaar werd getroffen door een aardbeving, tsunami en kernongeluk, veel indruk op hem maakte. “Hoewel mijn hart brak toen ik de omvang van de schade zag, was ik ook geraakt om te zien hoe de mensen elkaar helpen.”