Mathilde houdt nog altijd van Natan

BRUSSEL - Koningin Mathilde was ook het bijna voorbije jaar een groot liefhebber van kleding van het Brusselse modehuis Natan. Ruim twee derde van de kleren die ze bij openbare optredens droeg was afkomstig van Natan, waar ook koningin Máxima een belangrijk deel van haar garderobe koopt.

Door ANP - 24-12-2016, 11:59 (Update 24-12-2016, 11:59)

Het Vlaamse dagblad Het Nieuwsblad meldt zaterdag dat 68 procent van de kleren die bij in totaal 162 optredens werd gedragen van de hand van Edouard Vermeulen was. Op grote afstand volgden Dries Van Noten (8,5 procent) - vooral favoriet bij bezoeken aan zijn thuisprovincie Antwerpen - en Armani (6,6 procent).

Opvallend was dat Mathilde in negen van de tien gevallen kleding droeg van Belgische couturiers, onder wie ook Esmeralda Ammoun, een Brusselse met Libanese achtergrond. Maar liefst zes keer droeg de koningin kleding van haar, onder meer bij het uitstapje naar Utrecht en Eindhoven tijdens het recente staatsbezoek aan Nederland.

Tijdens het staatsbezoek kleedde Mathilde zich overigens ook een keer in een ontwerp van de ook bij Máxima populaire Jan Taminiau. Het Nieuwsblad constateerde dat de Belgische koningin zuinig is met haar kleren en ze vaak opnieuw draagt. Ze verscheen in 69 nieuwe kleren maar 19 daarvan trok ze al weer een tweede keer aan.