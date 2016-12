Kleindochter koningin Elizabeth verliest baby

LONDEN - Zara Tindall is haar ongeboren kindje verloren. Dat meldt de BBC. De kleindochter van koningin Elizabeth maakte in november bekend in verwachting te zijn van haar tweede kindje met haar man Mike Tindall.

Door ANP - 24-12-2016, 14:26 (Update 24-12-2016, 15:00)

''Verdrietig genoeg hebben Zara en Mike Tindall hun baby verloren. Tijdens deze moeilijke periode vragen we iedereen hun privacy te respecteren'', aldus een woordvoerder van het stel.

Het kindje van Zara zou het zesde achterkleinkind worden van Elizabeth. Buckingham Palace wilde zelf geen commentaar geven op de privékwestie.

Zara is de dochter van Elizabeths enige dochter prinses Anne. Zara en haar man Mike hebben al een dochter, de tweejarige Mia.