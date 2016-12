Koning Felipe van Spanje vraagt om eenheid

MADRID - Koning Felipe van Spanje heeft zaterdagavond tijdens zijn kerstspeech aangedrongen op respect voor de rechtsstaat en de Spanjaarden gevraagd verenigd te blijven. Dat schrijft The New York Times.

Door ANP - 24-12-2016, 23:57 (Update 24-12-2016, 23:57)

Het Catalaanse parlement heeft bekendgemaakt in 2017 een bindend referendum te willen over onafhankelijkheid van Spanje. Een referendum dat niet erkend wordt en zelfs verboden is door de Spaanse overheid.

Tijdens zijn speech repte de koning met geen woord over Catalonië, maar verwees waarschijnlijk wel naar de regio toen hij sprak over kritische houdingen die 'in strijd zijn met de wetten die onze democratie en vrijheid garanderen'. Volgens The New York Times zei Felipe dat deze houdingen 'leiden tot spanningen en vruchteloze confrontaties'.