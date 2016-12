Zweedse koningin weer thuis

ANP Zweedse koningin weer thuis

STOCKHOLM - De Zweedse koningin Silvia is weer thuis. Ze werd vrijdagavond laat ter observatie opgenomen in het ziekenhuis. De 73-jarige vorstin was duizelig en had last van een verkoudheid. Uit voorzorg werd Silvia opgenomen.

Door ANP - 25-12-2016, 16:15 (Update 25-12-2016, 16:15)

In de voormiddag mocht ze weer naar huis. Volgens hofwoordvoerder Margareta Thorgren ging het zaterdag al weer goed met Silvia, maar omdat het te laat was om haar op kerstavond te ontslaan uit het ziekenhuis, moest ze ook de nacht van zaterdag op zondag blijven.