Kunst keizerin Farah niet naar Berlijn

BERLIJN - De door keizerin Farah Pahlevi opgebouwde verzameling moderne kunst wordt toch niet tentoongesteld in Berlijn. Dat meldt dinsdag het Duitse dagblad Die Welt. Reden is dat de Iraanse regering nog steeds geen uitvoervergunning heeft afgegeven voor de kunstwerken. Die hadden al vanaf 4 december in de Gemäldegalerie in Berlijn getoond moeten worden.

Door ANP - 27-12-2016, 16:48 (Update 27-12-2016, 16:48)

De president van de stichting Preussischer Kulturbesitz, Hermann Parzinger, heeft de overeenkomst met het Museum van moderne kunst in Teheran opgezegd, aldus Die Welt. De Duitsers konden niet langer wachten.

De kunstverzameling, met westerse en Iraanse werken, geldt als een van de belangrijkste ter wereld. Keizerin Farah Pahlevi, echtgenote van shah Mohammed Reza, had bij het verzamelen hulp van David Galloway, en beschikte dankzij de olie-inkomsten van Iran over een royale beurs om kunst van onder andere Andy Warhol, Jackson Pollock, Henry Moore en vele anderen aan te kopen.

Na de Iraanse revolutie in 1979 ging de kunst achter slot en grendel omdat deze niet paste in het wereldbeeld van de nieuwe streng religieuze regering. De tentoonstelling in Berlijn zou de eerste keer zijn geweest dat de kunst buiten Iran te zien was.