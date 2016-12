Koningin Silvia binnenkort weer aan het werk

STOCKHOLM - De Zweeds koningin Silvia gaat over een paar weken weer aan het werk. Silvia, die vrijdag op haar 73e verjaardag werd opgenomen in het ziekenhuis, maakt het al weer stukken beter. “Het gaat goed met haar, ze neemt haar rust”, liet een woordvoerder van het Zweedse hof weten aan Expressen.

Door ANP - 28-12-2016, 12:07 (Update 28-12-2016, 12:07)

Silvia’s eerste officiële verplichting na de kerstvakantie is op 12 januari. Dan schuift ze aan bij het diner van haar man koning Carl Gustaf en parlementsvoorzitter Urban Ahlin. “Die plannen zijn niet gewijzigd”, stelt de hofwoordvoerder.

De kerstfestiviteiten van de Zweedse koninklijke familie vielen deels in het water vanwege de opname van Silvia. De koningin werd vrijdagavond ter observatie opgenomen omdat ze duizelig was en last had van een verkoudheid. Ze bracht twee dagen door in het ziekenhuis, zondag mocht Silvia weer naar huis.