ANP Prinses Marie bekijkt stormschade

JYLLINGE - De Deense prinses Marie was een dag na Kerstmis weer in touw. De vrouw van prins Joachim ging naar Jyllinge, in de gemeente Roskilde, dat zwaar werd getroffen door de storm Urd.

Door ANP - 28-12-2016, 12:20 (Update 28-12-2016, 12:20)

Marie zag de schade die de storm, die maandag en dinsdag over Denemarken raasde, had aangericht. In Jyllinge staan straten onder water en wordt met man en macht gewerkt om alles te herstellen.

De prinses prees het harde werk van de vele vrijwilligers en benadrukte dat het belangrijk is te leren van dergelijke incidenten. “We moeten oplossingen zien te vinden om in de toekomst overstromingen te voorkomen”, zei Marie volgens Billed Bladet.