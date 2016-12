Prinses Estelle is een heel lieve grote zus

ANP Prinses Estelle is een heel lieve grote zus

STOCKHOLM - Toen de Zweedse kroonprinses Victoria in maart beviel van haar tweede kind Oscar veranderde er ook voor haar dochter Estelle veel. Het vierjarige meisje werd grote zus, een rol die ze volgens haar moeder fantastisch vervult.

Door ANP - 28-12-2016, 12:45 (Update 28-12-2016, 12:45)

“Ze neemt haar rol als grote zus heel serieus”, vertelt Victoria in een tv-special die woensdagavond wordt uitgezonden in Zweden. “Ze is heel lief, erg warm en betrekt haar broertje overal bij.” Volgens Victoria is Estelle een natuurtalent. “Ze heeft heel veel geduld. Een heel goede grote zus.”

De kroonprinses zelf noemt 2016 mede vanwege de gezinsuitbreiding een tumultueus jaar. “Het is geweldig om kleine Oscar mee te maken. Hij is bijna één jaar en er verandert zo veel.” Dat ze haar zoon van dichtbij meemaakt en ziet opgroeien, noemt Victoria een enorm cadeau.

Niet alleen in het gezin van Victoria werd in 2016 een kleintje verwelkomd, ook haar broer Carl Philip zit in de luiers. “Mijn broer is vader geworden”, zegt de kroonprinses over de grootste veranderingen binnen de Zweedse koninklijke familie. “Kleine Alexander is echt geweldig.”