ANP Prins Harry maakte meeste kilometers

LONDEN - Prins Harry heeft het afgelopen jaar bijna 100.000 kilometer afgelegd. Daarmee heeft hij meer gereisd dan elk ander lid van de Britse koninklijke familie. Dat rekende Press Association uit, schrijft The Telegraph.

Door ANP - 28-12-2016, 14:00 (Update 28-12-2016, 14:00)

Harry reisde afgelopen voorjaar af naar Nepal en dit najaar vertegenwoordigde hij zijn oma koningin Elizabeth tijdens een rondreis door het Caribisch gebied. Tussendoor vloog hij naar Orlando, Florida, waar in mei de Invictus Games plaatsvonden en was hij in Toronto om daar de spelen voor gewonde militairen aan te prijzen. In de Canadese stad vinden volgend jaar de Invictus Games plaats.

Harry legde net iets meer kilometers af dan zijn oom prins Edward. Die vloog bijna 99.000 kilometer om de Britse koninklijke familie te vertegenwoordigen. Ook prins Andrew, die vanwege zijn reislust de bijnaam ‘air miles Andy’ kreeg, maakte weer heel wat kilometers, ruim 93.500.

Reputatie

Koningin Elizabeth en haar man prins Philip bleven het afgelopen jaar in het Verenigd Koninkrijk. De negentigjarige vorstin en haar 95-jarige echtgenoot waren desondanks behoorlijk actief. Philip was 110 dagen van het jaar op pad, Elizabeth had op tachtig dagen officiële verplichtingen.

Datzelfde aantal dagen was prins William op pad. Daarmee was de hertog van Cambridge minder actief dan zijn jongere broer; Harry had op 86 dagen afspraken staan. Hun vader prins Charles was 139 dagen op pad.

Prinses Anne deed haar reputatie van ‘hardst werkende royal’ weer eer aan. De enige dochter van Elizabeth en Philip was 179 dagen in touw.