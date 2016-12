Máxima's broer Martín op cover Hola

VILLA LA ANGOSTURA - Niet koningin Máxima maar haar broer Martín Zorreguieta (44) staat deze week prominent op de cover van de Argentijnse editie van het glamourblad Hola. Hij krijgt alle aandacht vanwege de heropening eerder deze maand van zijn verbouwde restaurant Tinto in Villa La Angostura, maar vooral ook omdat hij 'de broer van' is.

Door ANP - 29-12-2016, 14:59 (Update 29-12-2016, 14:59)

Hola hoopte overigens vergeefs van Martín iets te vernemen over Máxima. Het interview stokte op het moment dat de verslaggeefster hem naar de relatie met zijn zus vroeg. "Ja, het leven in Angostura verandert een beetje wanneer de Oranjes er op vakantie zijn", wilde Martín nog wel kwijt. En hij is ook 'erg trots' op zijn zus, die zoveel aandacht en bewondering geniet.

Martín, peetvader van prinses Amalia en getuige bij het huwelijk van Máxima en Willem-Alexander in 2002, kapte het onderwerp daarna af. "Ik praat niet met derden over mijn zus en haar familie." Over zijn liefde voor Patagonië, zijn zakelijk avontuur, de mooie vakantieherinneringen en zijn restaurant daarentegen is hij elf pagina's aan het woord.