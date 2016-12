Prins Albert vraagt om waakzaamheid

MONACO - Prins Albert II heeft zaterdagavond in een televisieboodschap ter gelegenheid van de jaarwisseling de beste wensen over gebracht aan de bevolking van Monaco: staatsburgers, ingezeten en vrienden zoals Albert het verwoordde. Hij bracht die wensen over mede namens echtgenote prinses Charlène en de tweeling Jacques en Gabriella.

Door ANP - 31-12-2016, 20:27 (Update 31-12-2016, 20:27)

Albert verwees in zijn korte toespraak naar de golf van terreur die delen van de wereld het voorbije jaar had getroffen en zei dat bemoedigende woorden meer dan ooit op hun plaats waren. Hij hoopte dat in 2017 vrede en rust zouden terugkeren, al was 'waakzaamheid' geboden. In dat kader prees de vorst van Monaco ook de veiligheidsdiensten.

De prins blijft zich ook volgend jaar inzetten voor onder meer duurzaamheid en de strijd tegen corruptie.