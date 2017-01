Prinses Sofia kijkt terug op jaar vol liefde

STOCKHOLM - Prinses Sofia blikt aan het begin van het nieuwe jaar nog een keer terug op 2016. Dat was ‘een jaar vol liefde’, zei de echtgenote van de Zweedse prins Carl Philip tegen Expressen.

Door ANP - 1-1-2017, 17:08 (Update 1-1-2017, 17:08)

Sofia vierde het afgelopen jaar haar katoenen bruiloft, op 13 juni was ze precies één jaar getrouwd met Carl Philip. Het stel verwelkomde in april hun eerste kind, prins Alexander. Het kereltje is het beste dat Sofia ooit is overkomen, vertelde de prinses tegen de krant. “Beter dan dit wordt het niet.”

Hoe Carl Philip en Sofia de eerste jaarwisseling van hun zoon hebben gevierd, is niet bekend. “Dat is een privékwestie”, stelde een woordvoerder van het Zweedse hof. Koning Carl Gustaf bracht oud en nieuw vaak met zijn gezin door in het vakantieverblijf in Storlien, Jämtland. Nu zijn drie kinderen ouder zijn en hun eigen gezinnen hebben, wordt het nieuwe jaar vaak niet meer gezamenlijk ingeluid.