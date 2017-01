Er komen veel koninklijke tachtigers bij

DEN HAAG - Het nieuwe jaar biedt tal van koninklijke jubilea en bijzondere verjaardagen. In Nederland is er op 10 januari de gouden bruiloft van prinses Margriet en Pieter van Vollenhoven. Het feest wordt uitgesmeerd over het jaar gevierd, met in de zomer een Caribische cruise met kinderen en kleinkinderen.

1-1-2017

Gouden bruiloften zijn er ook in Denemarken, waar koningin Margrethe en prins Henrik op 10 juni vijftig jaar zijn getrouwd en in Liechtenstein, waar vorst Hans Adam II en vorstin Marie op 30 juli een halve eeuw samen zijn. De Britse koningin Elizabeth hoopt op 20 november met prins Philip hun zeventigste huwelijksverjaardag te vieren.

Koning Willem-Alexander wordt dit jaar vijftig, zijn tante prinses Christina bereikt de leeftijd van zeventig jaar op 18 februari. Prinses Caroline van Monaco wordt deze maand zestig en prins Michael van Kent hoopt in juli 75 jaar te worden. Kroonprinses Victoria van Zwedenviert in juli haar veertigste verjaardag.

Kaarsjes

Er komt dit jaar een heel contingent tachtigers bij: koningin Paola van België, koning Harald en koningin Sonja van Noorwegen, koning Simeon van Bulgarije, prinses Birgitta van Zweden en prins Vittorio-Emanuele van Italië mogen allemaal tachtig kaarsjes uitblazen.

Sultan Hassanal Bolkiah van Brunei zit in oktober een halve eeuw op de troon. Tegen die tijd zal Thailand zich opmaken voor de kroning van de nieuwe koning Vajiralongkorn.