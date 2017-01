Japanse keizer begint jaar met ontvangsten

TOKIO - Het Japanse keizerspaar is zondag het nieuwe jaar begonnen met twee traditionele nieuwjaarsontvangsten in het Keizerlijk Paleis. Maandag wacht hen maar liefst vijf publieke optredens op het paleisbalkon, waar de nieuwjaarswensen van de bevolking in ontvangst worden genomen.

Door ANP - 1-1-2017, 17:18 (Update 1-1-2017, 17:18)

Keizer Akihito (83) en keizerin Michiko (82) ontvingen allereerst kroonprins Naruhito, kroonprinses Masako en andere leden van de keizerlijke familie. Alleen prinses Yirko, weduwe van de eind vorig jaar overleden prins Mikasa, was afwezig omdat ze nog rouwt om haar man.

Vervolgens kwamen leden van de regering, de voorzitters en leden van het parlement, leden van het Hooggerechtshof en andere autoriteiten aan de beurt. Zondagmiddag was het aan de diplomatieke vertegenwoordigers om de Japanse keizer hun beste wensen over te brengen.

Maandag verschijnt het keizerspaar, met leden van de familie, vijf keer - drie keer 's ochtends, twee keer 's middags zodat zoveel mogelijk mensen kunnen komen juichen en zwaaien - achter het glas van het paleisbalkon. Een nieuwjaarstoespraak houdt Akihito dit keer niet.