Japans keizerspaar op staatsbezoek in Vietnam

TOKIO - Keizer Akihito en keizerin Michiko zijn van plan dit voorjaar een staatsbezoek te brengen aan Japan. Dat is maandag in Tokio bekend gemaakt.

Door ANP - 2-1-2017, 22:30 (Update 2-1-2017, 22:30)

Het is voor het eerst sinds een bezoek aan de Filipijnen in januari vorig jaar dat het hoogbejaarde keizerlijk paar weer een buitenlandse reis maakt. Op het voorlopige programma staan bezoeken aan Hanoi en de aloude Vietnamese keizerstad Hué.

De keizerlijke agenda voor dit jaar is gelet op de leeftijd en algemene gezondheid van keizer (83) en keizerin (82) verlicht, maar Akihito wil zo lang hij geen mogelijkheid heeft om, zoals hij wenst, af te treden zoveel mogelijk van zijn taken blijven uitvoeren. Inclusief de buitenlandse reizen, al zijn die tegenwoordig vooral in de regio.