ANP Twee dagen met recepties voor Margrethe

KOPENHAGEN - De Deense koninklijke familie heeft na de jaarwisseling precies één dag rust gehad en moet dinsdag weer volop aan de bak. Koningin Margrethe houdt namelijk in de eerste dagen van een nieuw jaar niet minder dan vier nieuwjaarsrecepties.

Door ANP - 2-1-2017, 23:00 (Update 2-1-2017, 23:00)

Op Nieuwjaarsdag was de eerste, waarbij de regering na het handen schudden ook een diner kreeg aangeboden in het Koninklijk Paleis. Dinsdag zijn in datzelfde Christian VII-paleis de rechters van het Hooggerechtshof alsmede de vertegenwoordigers van de Lijfgarde en de Huzaren welkom om de koningin en het kroonprinselijk paar de beste wensen over te brengen.

Na een korte pauze verplaatst het koninklijk gezelschap, waarin sinds zijn pensionering vorig jaar prins Henrik ontbreekt, zich naar Christiansborg, het paleis-parlement, voor de receptie voor het diplomatiek corps.

Woensdag herhaalt het spektakel zich nog een keer, maar met een rijtoer in de gouden koets als toegift. Koningin Margrethe, kroonprins Frederik en kroonprinses Mary ontvangen dan in Christiansborg vertegenwoordigers van het strijdkrachten, verschillende groepen officieren en tenslotte vertegenwoordigers van grote maatschappelijke organisaties.