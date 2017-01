Margrethe in gouden koets naar ontvangsten

ANP Margrethe in gouden koets naar ontvangsten

KOPENHAGEN - Traditiegetrouw is de Deense koningin Margrethe woensdag in Kopenhagen in de gouden koets van het paleizencomplex Amalienborg naar Christiansborg gereden voor de laatste serie nieuwjaarsrecepties.

Door ANP - 4-1-2017, 12:45 (Update 4-1-2017, 12:45)

Koningin Margrethe (76) maakte de rit alleen. Echtgenoot prins Henrik (82) heeft zichzelf vorig jaar met pensioen gestuurd en slaat deze verplichte nummers nu met alle plezier over. Kroonprins Frederik en kroonprinses Mary waren wel bij de ontvangsten in het regeringspaleis aanwezig, maar zij kwamen met de auto.

Langs de route van de rit stonden niet veel mensen te kijken. De Denen moesten aan het werk en snelden ook waar het kon met de fiets langs de koninklijke stoet.