ANP Praten geheim van huwelijk Margriet en Pieter

APELDOORN - Goede communicatie. Dat is het geheim van het huwelijk van prinses Margriet en Pieter van Vollenhoven, die volgende week vijftig jaar zijn getrouwd. “Je moet de moed hebben om de dingen te bespreken”, zegt Pieter in een interview met het tijdschrift Margriet.

Door ANP - 5-1-2017, 12:34 (Update 5-1-2017, 12:34)

“In elk huwelijk zijn er momenten dat je langs elkaar heen leeft”, weet Margriet. “De kunst is die te signaleren en er wat aan te doen. Gewoon bij elkaar aan de bel trekken.” Volgens Pieter is het ‘soms belangrijk een gebaar van goede wil te tonen’. “Weet dat je dingen goed kunt maken, je fouten kunt erkennen en een dikke zoen kunt geven. Bij ons heeft het gewerkt, wij vinden het na vijftig jaar nog steeds een vreugde om elkaar te zien.”

Volgens het gouden bruidspaar is het ook van belang eigen dingen te blijven ondernemen. “Dan heb je wat om uit te wisselen. Als je elke dag alles samen doet, dan is het boek op een gegeven moment misschien uit”, zegt Margriet. Duiken is een van de dingen die Pieter liever zonder zijn echtgenote doet. “Als de prinses een natte handdoek of zwembroek op bed ziet liggen, dan is de wereld te klein.”