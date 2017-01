Prins Constantijn lanceert online tv-zender

ANP Prins Constantijn lanceert online tv-zender

LAS VEGAS - Prins Constantijn heeft donderdagavond in Las Vegas het startsein gegeven voor de online tv-zender Startup Holland TV. Dat deed de prins op technologiebeurs CES in Las Vegas, samen met minister Henk Kamp (Economische Zaken) en Yillmaz Schoen van de Zwolse startup TradeCast.

Door ANP - 6-1-2017, 12:52 (Update 6-1-2017, 12:52)

Met Startup Holland TV worden Nederlandse jonge bedrijven op wereldschaal onder de aandacht gebracht. De Engelstalige, interactieve online tv-zender is te bekijken via startupholland.tv en in de apps voor iOS en Android.

“Startup Holland TV is het eerste online tv-kanaal voor en door startups”, aldus minister Kamp. Prins Constantijn, sinds vorig jaar speciaal pleitbezorger van StartupDelta, liet weten trots te zijn met StartupDelta een van de eerste gebruikers van Startup Holland TV te zijn.