Angela Merkel gaat langs bij koning Filip

ANP Angela Merkel gaat langs bij koning Filip

BRUSSEL - De Belgische koning Filip krijgt volgende week de Duitse Bondskanselier Angela Merkel over de vloer. Merkel wordt volgende week donderdag in audiëntie ontvangen op het Koninklijk Paleis in Brussel, maakte de persdienst van het paleis bekend.

Door ANP - 6-1-2017, 13:12 (Update 6-1-2017, 13:12)

Merkel, die in 2015 ook door Filip werd ontvangen op het Koninklijk Paleis in Brussel, is volgende week in België om een eredoctoraat in ontvangst te nemen. De Universiteit van Gent en de KU Leuven reiken dat gezamenlijk uit. De ceremonie vindt plaats in Brussel, in het bijzijn van de Belgische premier Charles Michel en de Vlaamse minister-president Geert Bourgeois.

De universiteiten maakten vorige maand bekend dat Merkel het eredoctoraat krijgt vanwege haar ‘diplomatieke en politieke inspanningen om de politieke sterkte van Europa uit te bouwen en de waarden te verdedigen die ons continent toelaten om in verscheidenheid toch eenheid te vinden’.