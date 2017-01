Prins Harry met Meghan Markle in Noorwegen

ANP Prins Harry met Meghan Markle in Noorwegen

LONDEN - Prins Harry en zijn vriendin Meghan Markle zijn op vakantie geweest naar Noorwegen. De Britse prins en en de actrice, bekend van de tv-serie Suits, besloten samen het Noorderlicht te gaan bekijken nadat een vriend hun had verteld dat het natuurverschijnsel momenteel op zijn mooist is.

Door ANP - 7-1-2017, 13:17 (Update 7-1-2017, 13:17)

Volgens bronnen van Us Weekly werden Harry en Meghan voor de jaarwisseling herenigd nadat ze de kerstdagen apart van elkaar met hun families hadden doorgebracht. ''Ze hebben oudejaarsavond samen in Londen gevierd voordat ze naar Noorwegen reisden'', vertelt een bron van het tijdschrift.

De twee vlogen vanaf Londen Gatwick naar de poolcirkel, waar ze werden opgewacht door Harry's goede vriendin Inge Solheim. Het stel logeerde in een luxe onderkomen in de noordelijke stad Tromsø. Harry leerde Inge kennen tijdens een poolexpeditie.

Harry en Meghan genoten niet alleen van het Noorderlicht, ze gingen ook op walvissafari en maakten een sleehondentocht met husky's.