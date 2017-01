Margrethe opent deuren voor burgers

KOPENHAGEN - Normale Deense burgers kunnen maandag langs bij koningin Margrethe. De vorstin houdt een openbare audiëntie in paleis Christiansborg.

Door ANP - 9-1-2017, 12:01 (Update 9-1-2017, 12:01)

Margrethe opent door het jaar een aantal dagen de deuren van haar paleis voor een onderhoud met de bevolking. Het zijn vooral organisaties en instellingen die in het recente verleden bezoek hebben gehad van de koningin en langs kunnen komen om haar te bedanken. Ook mensen die een koninklijke onderscheiding hebben gehad, kunnen haar persoonlijk komen bedanken.

De traditie van openbare audiënties gaat honderden jaren terug. Toen kon elke burger nog echt bij de koning aankloppen om zijn persoonlijke wensen of grieven over te brengen. In de loop der jaren werden de bezoeken steeds minder spontaan.