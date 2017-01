Media fluisteren over aftreden Margrethe

KOPENHAGEN - De Deense koningin Margrethe regeert eind deze week precies 45 jaar. Op 14 januari 1972 kwam ze op de troon door het overlijden van haar vader koning Frederik IX. In Deense en Zweedse media wordt nu voorzichtig het onderwerp van aftreden aangesneden, ook al heeft Margrethe steeds gezegd te zullen doorgaan tot ze dood van haar zetel valt.

Door ANP - 10-1-2017, 11:40 (Update 10-1-2017, 11:40)

De koningin zou onder meer van mening zijn veranderd door het wegvallen van haar echtgenoot prins Henrik, die begin vorig jaar met zelf gekozen pensioen ging. Margrethe bekende dat ze zich bij publieke optredens weliswaar niet eenzaam voelde, maar dat het met hem aan haar zijde wel een stuk plezieriger was.

Henrik (82) en Margrethe (76) zijn deze zomer vijftig jaar getrouwd, maar ze zouden elkaar mede door de pensionering van de prins en diens lange vakanties in Frankrijk, niet zo vaak meer zien. Aftreden biedt de mogelijkheid weer meer tijd samen door te brengen.

Frederik goed voorbereid

De koningin heeft bovendien vorig jaar nog eens nadrukkelijk gezegd dat kroonprins Frederik (48) goed is voorbereid op zijn toekomstige taak, ook een reden die de media gebruiken om aan te tonen dat Margrethe minder onwelwillend tegenover aftreden staat dan voorheen. Tot nu toe heeft ze zelf in het openbaar elke suggestie in die richting resoluut afgewezen.

In 1972 had ze een verplichting op zich genomen, en die plicht zou ze nimmer verzaken zo vertelde ze in 2015 nog aan Nederlandse journalisten. Dat vriendin Beatrix het anders deed, was voor haar geen reden het voorbeeld te volgen.