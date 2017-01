Prins Henrik reist naar Myanmar

ANP Prins Henrik reist naar Myanmar

KOPENHAGEN - De Deense prins Henrik is naar Myanmar gevlogen voor een reis met het Wereld Natuur Fonds (WNF). Dat heeft het hof bekendgemaakt middels een foto op Instagram. Daarop staat de man van koningin Margrethe afgebeeld voor de Schwedagonpagode, de grootste tempel van het land.

Door ANP - 11-1-2017, 12:53 (Update 11-1-2017, 13:26)

Henrik is voorzitter van de Deense afdeling van het WNF en reist in die hoedanigheid vaker de wereld over. Zo bezocht hij de afgelopen jaren onder meer Vietnam en Madagaskar. In Myanmar bezoekt Henrik onder meer enkele projecten van het WNF over de bescherming van de natuur en bedreigde diersoorten in het Aziatische land.

Volgens Deense media is de prins vorige week al aangekomen. Kort nadat het nieuwe jaar zou zijn begonnen, zou Henrik op reis zijn gegaan.