ANP Echt weer voor hondendemonstratie

ÅS - De weersomstandigheden in het dorpje Ås waren woensdag ideaal voor een realistische demonstratie van Noorse reddingshondenorganisatie. Die geheel uit vrijwilligers bestaande club viert dit jaar het zestig jarig bestaan. Kroonprins Haakon en kroonprinses Mette-Marit kwamen daarom op bezoek bij een van de afdelingen.

Door ANP - 11-1-2017, 20:50 (Update 11-1-2017, 20:50)

Er was sneeuw, ijzel en het waaide hard: precies het weer waarin de in twee tot drie jaar getrainde honden hun vaardigheden konden tonen. Haakon en Mette-Marit, die eerst binnen tekst en uitleg kregen van voorzitter Knut Skaar van 'Norske Redningshunder', zagen onder meer hoe de viervoeters opdrachten uitvoerden en onder sneeuw bedolven mensen wisten te vinden.

De reddingshondenorganisatie werkt in heel Noorwegen en telt 1600 leden die hun hond beschikbaar stellen voor noodsituaties. Gemiddeld komt de organisatie vijfhonderd keer per jaar in actie, zoals voor het zoeken in bossen, bij lawines en na natuurrampen.