William spreekt over verlies van zijn moeder

LONDEN - De Britse prins William sprak woensdagmiddag openlijk over zijn eigen pijn en verdriet na het overlijden van zijn moeder Diana bij een bezoek samen met echtgenote Catherine aan een ontmoetingsplek van Child Bereavement UK in Stratford.

11-1-2017

Dat is een instelling die kinderen en families helpt met het verwerken van rouw en verdriet. William draagt de organisatie een warm hart toe. Oprichtster is Julia Samuel, een voormalige vriendin van zijn in 1997 verongelukte moeder en peettante van zijn zoontje prins George.

,,Weet je, ik was ook heel jong toen ik mijn mama verloor", vertelde William in een gesprek met de negenjarige Aoife, van wie de vader zes jaar geleden overleed. ,,Ik was vijftien en mijn broer was twaalf. Dus wij verloren onze mama toen we heel jong waren", troostte William het meisje. ,,Praat je over je vader? Het is heel belangrijk dat je dat doet, heel belangrijk."

Het meisje was blij dat William met haar had gesproken. ,,Het is fijn te weten dat er ook andere mensen zijn die weten hoe het is om iemand te verliezen." Aoife's moeder was tot tranen geroerd. ,,Ik kon het niet geloven dat hij met haar over zijn moeder sprak. Het was heel emotioneel. Ik kon mijn tranen nauwelijks bedwingen", vertelde ze na afloop.