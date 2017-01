Tweeling geboren in Egyptisch koningshuis

ANP Tweeling geboren in Egyptisch koningshuis

GENÈVE - De Egyptische koning Fouad II is donderdag tweemaal grootvader geworden. Dat heeft hij zelf laten weten op zijn Facebookpagina. "Met vreugde en trots kondig ik de geboorte aan van mijn eerste kleinkinderen prins Fouad Zahir en prinses Farah Nur", aldus de in Zwitserland wonende en in 1953 afgezette koning.

Door ANP - 12-1-2017, 16:18 (Update 12-1-2017, 16:18)

Ouders van de tweeling zijn prins Mohammed - de oudste zoon van Fouad - en prinses Noal Zaher Shah, kleindochter van de laatste koning van Afghanistan.

Fouad, die volgende week maandag 65 jaar wordt, was als baby minder dan een jaar koning van Egypte en Soedan. Hij werd door zijn vader koning Faroek in juli 1952 op de troon gezet in een poging de monarchie te redden na een militaire coup die een einde maakte aan de regering van Faroek zelf. In juni 1953 schaften de militairen, met onder meer kolonel Gamal Nasser in de voorhoede, de monarchie alsnog af.

Fouad (of Fuad) woonde onder meer in Italië, Frankrijk en Zwitserland. Hij kreeg drie kinderen, en zet zich niet actief in voor herstel van de monarchie in zijn vaderland dat hij slechts af en toe bezoekt.